Глава МИД Латвии призвал Украину нанести удары по аэродромам России

"Уничтожить их": Латвия назвала цель для ударов по России
Фото: unsplash.com
В НАТО готовятся разрешить ВСУ бить вглубь российских территорий

Глава латвийского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает, что ВСУ должны получить разрешение наносить удары по российским регионам. Причем одним из главных объектов для атак должны стать аэродром страны. Такое заявление он сделал в соцсетях.

Политик отметил, что сейчас ЕС тратит время на обсуждение санций против Ирана, вместо того, чтобы заняться более важными вопросами.

"Мы могли бы просто ввести санкции против российских аэродромов, позволив Украине уничтожить их", – заявил дипломат.

Сейчас администрация Байдена намерена разрешить ВСУ наносить дальнобойные удары по России американскими снарядами. И хотя официальные представители не дают публичного согласия, отмечая, что вопрос находится на стадии обсуждения, источники утверждают, его принятие – лишь вопрос времени.

При этом многие западные лидеры требуют от Украины плана военных действий на 2025 год, заявляя, что Киеву нужно более реалистично продумывать свое будущее. Тогда они смогли бы быть убедительнее в беседах с избирателями при попытке выбить новый транш. Сейчас ВСУ использовали значительную часть из ранее переданных ATACMS, говорят источники, и судьба дальнейших поставок неизвестна.

Ранее Медведев рассказал об ответе России на поставку дальнобойных снарядов Украине.

Источник: соцсети
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