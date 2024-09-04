Страна идет в авангарде русофобов

Руководительница главного латвийского внешнеполитического ведомства Байба Браже выступила с радикальным предложением по России. Официальная представительница Риги призвала предоставить армии Незалежной дальнобойное оружие, которое позволит наносить удары вглубь территории нашей страны.



По мнению шефа латвийской дипломатии, киевскому режиму необходимы не только такие средства поражения, но и отсутствие ограничений на их использование. Она подчеркнула важность точечных ударов и нацеливания, что поможет укрепить обороноспособность украинской армии.

На Западе убеждены, что поставки дальнобойного оружия могут изменить ход конфликта и усилить давление на российские войска. Такие действия поддерживают многие страны, стремящиеся помочь киевскому режиму и далее вести агрессивные действия против Москвы. Латвийский министр также подчеркнула необходимость координации с международными партнерами для ускорения поставок необходимого вооружения.

К слову, ранее стало известно о мощном ударе Вооруженных сил Российской Федерации, благодаря которому было разнесено логово натовских инструкторов на Украине. Атака стала очень болезненной для Киева.