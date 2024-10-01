El Pais: Зелеский хочет переговоров с Россией

Ситуация катастрофическая: Зеленский хочет переговоров с Россией
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / wikimedia.org
Но только на своих условиях

Спустя два с половиной года российско-украинского противостояния Украина столкнулась с катастрофической ситуацией – страна буквально достигла предела своих возможностей. Подача электричества ограничена, человеческие потери доросли до критических показателей, моральный дух населения начинает серьезно угасать. Все это ставит Владимира Зеленского в положение, когда следует предпринимать шаги для мирных переговоров с Россией, пишет El Pais.

Именно поэтому украинский лидер решил представить свой "план победы". Сейчас он опасается худшего – победы Дональда Трампа на выборах в США. По сути, на кону стоит военное и финансовое будущее Киева в конфликте.

Однако, несмотря на безрадужную ситуацию, Зеленский не видит для себя других вариантов, кроме сохранения украинского суверенитета. Он полагает, что усадить Россию за стол переговоров можно только агрессивными методами, которые "изменят ход игры". Именно с этим и было связано вторжение ВСУ в Курскую область.

"Будущее Украины и всей Европы окажется неопределенным, если ее союзники просто поддадутся шантажу своего агрессора", – уверены обозреватели.

При этом они отмечают, что украинский президент прекрасно понимает положение, в котором оказался – при заключении мира каждой стороне приходится идти на, порой, болезненные уступки.

Источник: El País
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