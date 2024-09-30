Боррель призвал разрешить удары по аэропортам России

Политик уверен, что без этого не обойтись

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель в своем блоге заявил, что необходимо предоставить Украине возможность наносить дальнобойные удары по территории России. В частности он считает, что главной целью должны стать российские аэропорты.

Дипломат рассказал, что свой призыв он озвучил во время недавнего саммита G7.

"Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам! Пока не все согласны с этой мерой", – указал политик.

При этом Боррель отметил, что все страны условились поддерживать Киев так долго, сколько это потребуется.

Также он указал, что Брюссель одобряет "мирный" план Владимира Зеленского, хотя далеко не все в ЕС имеют по этому поводу одно мнение. Например, Венгрия выразила желание поддержать мирные инициативы Китая и Бразилии, которые ранее Украина категорически отвергла.

По словам Борреля, нужно помочь Украине пережить эту зиму в свете нехватки электроэнергии. Однако он уверен, что нельзя заниматься ремонтом подстанций и прочих инфраструктурных объектов, если до них снова могут дотянутся российские ракеты. Поэтому политик призвал поставить ВСУ еще больше систем ПВО, которые потенциально помогут обеспечить защиту энергоотрасли страны.