Переговоры могут пойти не по сценарию Зеленского

Единственный вариант завершить конфронтацию между Москвой и Киевом – это объявление безоговорочной капитуляции Украины, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Другого исхода конфликта он на данный момент не видит.

"Это будет военная капитуляция: армия будет распущена, им не позволят остаться в целости", – заявил эксперт.

По словам Джонсона, в результате этого украинским властям также придется вывести из страны всех сотрудников и высокопоставленных офицеров НАТО.

Аналитик полагает, что конфликт на Украине не продлится долго, как ранее это предсказывали западные политики. Он отметил, что ситуация на поле боя для ВСУ складывается безрадужная. Например, российским войскам удалось нарушить логистику украинских войск в зоне СВО.

Даже если дело дойдет до переговоров, то они будут больше похожи на процесс урегулирования, который наблюдася в конце Второй мировой, когда в большей степени обсуждалась полная капитуляция Германии.

Ранее западные СМИ сообщали, что ситуация на Украине на фоне конфликта с Россией сложиилась катастрофическая. Именно поэтому Владимир Зеленский принял решение представить свой "мирный" план и попытаться сподвигнуть Москву к переговорам.