США обеспокоены поставками Россией ракет йеменским хуситам

Американцы выдвинули новое обвинение в адрес Москвы

Сообщения о том, что Россия обсуждает вопрос поставки противокорабельных ракет хуситам в Йемене, вызывает большое беспокойство в США. Американцы полагают, что это может привести к более серьезной напряженности на Ближнем Востоке и усилить группирвку боевиков, пишет Bloomberg.

"Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и россиянами будет иметь весьма дестабилизирующий эффект. Это то, что нас тревожит", – заявил спецпредставитель США по Йемену Тим Лендеркинг.

Ранее СМИ сообщали, что российские представители ведут тайные переговоры с хуситами по поставкам ракет. Указывалось, что это может стать ответом России на разрешение бить по территории страны дальнобойными снарядами.

Американцы полагают, что хуситы могут использовать российские ракеты для атаки на корабли в Красном море. Из-за их действий судоходство в акватории начало серьезно страдать. Теперь все больше компаний предпочитают отправлять свои суда по более длинным маршрутам, чтобы обойти опасный регион.

По словам спецпредставителя, если продолжатся атаки на корабли в Красном море, то все попытки урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке будут тщетны.