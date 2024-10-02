Bloomber: после потери Угледара Запад усилит давление на Зеленского

Город наполовину находится под контролем России

Украинским войскам не удается сдерживать натиск противника, поэтому ВС РФ продолжают плавно продвигаться вперед в своем наступлении. Особое внимание сейчас приковано к Угледару – стратегически важному пункту, который был под контролем ВСУ с начала конфликта. Российским солдатам уже удалось добраться почти до центра города, и его перспективная потеря может обернуться тяжелыми последствиями для Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.

Сейчас примерно половина Угледара находится под контролем России. Украинский лидер на этом фоне все чаще просит союзников оказать помощь с ракетами и военной техникой, поскольку российское наступление будет только усиливаться.

Происходящее в зоне СВО, где преимущество остается за ВС РФ, сильно контрастирует с ситуацией в Курской области. Операция не помогла Киеву не только отвлечь российские войска, но и убедить Запад в необходимости дополнительной поддержки. И если будет потерян контроль над Угледаром, положение украинского лидера только ухудшится.

"Падение Угледара может усилить давление на Зеленского", – указывается в статье.

В особенности это касается его "плана победы", который крайне холодно встретили в США. Не исключено, что президента Украины начнут подталкивать к миру на условиях, от которых ранее он категорически отказывался.