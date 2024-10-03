Вашингтон будет поражен

США могут столкнуться с неожиданными изменениями в украинской политике после ухода президента Владимира Зеленского. Размышлениями на этот счет поделился отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон. Опытный американский вояка уверен, что вашингтонскую администрацию ждет большой сюрприз.



Аналитик предполагает, что новые украинские власти будут стремиться к мирным переговорам с нашей страной. По его мнению, в случае смены руководства Киева, украинские политики могут попытаться найти компромисс и заключить мирное соглашение для стабилизации ситуации в стране.

Уилкерсон отметил, что уже сейчас в экспертных кругах обсуждается, каким будет состав правительства Незалежной в переходный период после возможного ухода Зеленского с поста президента. Он подчеркивает, что судьбоносные решения новым властям придется принимать максимально быстро, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение украинской государственности – промедление в таких условиях приведет к еще более катастрофическим последствиям для страны.

Потенциальное изменение политики Украины ставит под вопрос будущие отношения между Киевом и Вашингтоном. Белый дом, по словам Уилкерсона, может столкнуться с серьезными вызовами, если украинские власти начнут стремиться к мирным переговорам и смене курса. Это может ослабить влияние США на ситуацию в регионе и изменить баланс сил в Восточной Европе.

"Это будет настоящий сюрприз для Виктории Нуланд, но еще больше – для Джо Байдена, Камалы Харрис и других политиков в стране", – подчеркнул аналитик.

На Украине все чаще слышны призывы к изменениям в политическом руководстве. Общественное недовольство и усталость от военного конфликта заставляют многих задуматься о поиске альтернативных путей урегулирования конфликта. Для США такой поворот событий станет настоящим вызовом, так как изменение политики Украины повлияет на всю стратегию Запада в отношении России и Восточной Европы.

К слову, ранее стало известно о появлении у России нового союзника в Евросоюзе.