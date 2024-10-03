Многие понимают, что без Москвы – никуда

Коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов Америки делает все для того, чтобы ослабить нашу страну и подпортить россиянам жизнь. Однако в Евросоюзе все чаще звучат голоса разума. Судя по громкому заявлению видного европейского политика, у нас появился новый союзник в ЕС.



Так, руководитель правительства Словакии Роберт Фицо выразил намерение работать над восстановлением отношений между республикой и Российской Федерацией, подчеркнув важность взаимного сотрудничества между Европейским союзом и РФ. По его мнению, обе стороны зависят друг от друга в экономической и политической сферах, и их взаимодействие имеет ключевое значение для стабильности в Европе.

"Если война кончится во время мандата этого правительства, то я сделаю все для восстановления экономических и стандартных отношений с Россией", – громко объявил политический деятель.

Фицо также напомнил о своей позиции по украинскому вопросу, заявив, что военного решения конфликта не существует. Он считает, что длительное противостояние только подтверждает правоту его слов, поскольку дипломатические усилия и переговоры остаются единственным реальным путем к установлению мира в регионе. Премьер-министр отмечает, что Словакия, как член ЕС, заинтересована в урегулировании кризиса и поддержке диалога между сторонами.

Эти заявления прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий внутри ЕС о целесообразности антироссийских санкций и поддержки Украины. Выступление Фицо сигнализирует о его стремлении к более прагматичному и сбалансированному подходу в отношениях с Россией, несмотря на текущие политические разногласия.

К слову, ранее был раскрыт хитрый план НАТО по атаке России.