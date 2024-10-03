Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Линия боевого столкновения для украинских войск фактически разодрана на несколько зон. Такое положение дел является катастрофическим для ВСУ. О ЧП украинцев на полях проведения российской спецоперации заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
Эксперт отметил, что успешные удары нашей армии создают существенные проблемы для украинских войск в координации действий и удержании позиций на ключевых участках линии обороны.
"В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купянского направления, разорвавшие связанность всего фронта ВСУ", – с паническими нотками заметил украинский аналитик.
В данный момент продолжаются активные боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях, где российские войска стремительно развивают наступление и закрепляют успехи. Потеря связности и целостности оборонительных рубежей делает положение украинских вояк плачевным.
По мнению киевского эксперта, сложившаяся обстановка может привести к стратегическому кризису для армии Незалежной на всем фронте. Нарушение целостности обороны увеличивает риск окружения отдельных подразделений и затрудняет подвоз резервов и боеприпасов, что ставит незалежных вояк в очень сложное положение.
К слову, ранее стало известно, что ждет США после ухода Владимира Зеленского.
Город наполовину находится под контролем России
Россияне смогли получить важное преимущество на поле боя