Стариков сообщил о разрыве связности всего фронта армии Украины

"Разорвали фронт": в Киеве запаниковали из-за ЧП в зоне СВО
Картинка: сгенерировано ИИ
Положение ВСУ становится все более отчаянным

Линия боевого столкновения для украинских войск фактически разодрана на несколько зон. Такое положение дел является катастрофическим для ВСУ. О ЧП украинцев на полях проведения российской спецоперации заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

Эксперт отметил, что успешные удары нашей армии создают существенные проблемы для украинских войск в координации действий и удержании позиций на ключевых участках линии обороны.

"В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купянского направления, разорвавшие связанность всего фронта ВСУ", – с паническими нотками заметил украинский аналитик.

В данный момент продолжаются активные боевые действия на Красноармейском (Покровском) и Кураховском направлениях, где российские войска стремительно развивают наступление и закрепляют успехи. Потеря связности и целостности оборонительных рубежей делает положение украинских вояк плачевным.

По мнению киевского эксперта, сложившаяся обстановка может привести к стратегическому кризису для армии Незалежной на всем фронте. Нарушение целостности обороны увеличивает риск окружения отдельных подразделений и затрудняет подвоз резервов и боеприпасов, что ставит незалежных вояк в очень сложное положение.

К слову, ранее стало известно, что ждет США после ухода Владимира Зеленского.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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