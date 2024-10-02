Эксперты указали на значение дрожащих рук Нетаньяху для Украины

И для России это хороший сигнал

Обстрель Израиля со стороны Ирана стал самым масштабным в истории страны. Атака смогла пробить брешь в "Железном куполе", и теперь израильские власти готовятся ответить иранцам, несмотря на призывы международного сообщества этого не делать.

Во время своего обращения к народу после ракетного обстрела премьер Израиля Беньямин Нетаньяху выступил перед народом. Он угрожал, что предпримет действия против Ирана. Но, как отмечают эксперты, во время речи у политика сильно тряслись руки, что может указывать только на одно – что-то во время нападения у Тель-Авива пошло не по плану.

Обозреватель Pravda.ru Любовь Степушова считает, что эта деталь в речи Нетаньяху стала важным предзнаменованием для России и большими проблемами для Украины.

"Премьер пообещал принять ответные меры против Ирана. Но пока был ракетный удар по Ливану, а не по Ирану. Значит, что-то у тандема США-Израиль пошло не по плану, значит, все западные ракеты ПВО сейчас будут уезжать в Израиль, как и другое вооружение, а не на Украину", – считает она.

Ранее в США заявили, что следует отказаться от поддержки Украины, чтобы завершить конфликт. Это назвали единственным вариантом, который может подействовать.