В Штатах замечают, что Украина начала наглеть

Разрыв между тем, что хочет Владимир Зеленский от украинского конфликта и тем, на что настроены Соединенные Штаты, становится все более очевидным. Киев постепенно втягивает Вашингтон в бесконечное противостояние, которое к тому же несет существенные ядерные риски, пишет американский обозреватель Кристофер Чиввис в статье для The Guardian.

Украинский лидер не намерен предпринимать никаких шагов, способных привести к реальному прекращению огня. Вместо этого он настаивает на необходимости вернуть все территории страны с помощью оружия.

По сути, в последнее время Зеленский наглеет: он скрыл от США подготовку операции в Курской области и требует от них больше денег, оружия и снятия ограничений. И Джо Байден не делает ничего, чтобы обуздать пыл своего друга. Поэтому Киев, который до сих пор не заплатил цену за непослушание, не намерен менять курс.

"Если Украина не готова принять стратегию по прекращению конфликта в реалистичные сроки без ее опасной эскалации, сокращение поддержки может быть единственным вариантом избежать еще одной бесконечной конфронтации", – пишет обозреватель.

По его мнению, рано или поздно Белому дому придется заявить о том, что его интересы расходятся с позицией партнеров. А не уклоняться от сложных разговоров и трудных политических решений.