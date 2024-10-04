Незалежные остались без опорного пункта

Накануне, 3 октября, стало известно о важнейшем событии на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима. Российские военные взяли Угледар. Теперь появилась информация о первом приказе руководителя украинской армии Александра Сырского после этого разгромного поражения ВСУ.



Главный украинский вояка принял решение спешно отдать приказ об усилении обороны на востоке ДНР (на Украине республику продолжают называть Донецкой областью). Соответствующее распоряжение поступило сразу после того, как украинцы оставили позиции в Угледаре. Такую информацию публикует авторитетное западное издание Reuters.

"Я принял ряд решений, которые направлены на укрепление устойчивости и эффективности нашей обороны", – объявил киевский командир.

Переход города-крепости под контроль российской армии стал значимым событием, так как он был последним крупным опорным пунктом украинского противника на Южнодонецком направлении. Теперь наши бойцы могут стремительно продвигаться дальше, снося оборонительные линии Украины в регионе.

Освобождение города является серьезным ударом по оборонительной стратегии Незалежной на юге Донецкой Народной Республики. В ответ на это командование ВСУ решило усилить оборонные рубежи на востоке региона и перебросить туда дополнительные резервы. Боевые действия под Донецком усиливаются, что может привести к серьезному изменению линии соприкосновения в самые ближайшие дни.

К слову, ранее в Киеве запаниковали из-за ЧП в зоне СВО.