Появились подробности вероломных действий украинских боевиков

Тревожные новости поступают из Курской области. Российские бойцы рассказывают, что вояки украинской армии начали активно использовать жилые кварталы для размещения техники и вооружения. Такой информацией с общественностью поделился россиянин, воюющий под началом прославленного командира "Аида" из спецназа "Ахмат".



Военный с позывным "Москва" сообщил, что противник стал интенсивно размещать свою технику в жилых массивах захваченных населенных пунктов под Суджей, что значительно усложняет ситуацию для российских войск и создает угрозу для мирных жителей.

"Куда можно, туда (технику и вооружение) суют", – отметил боец.

Он подчеркнул, что украинская сторона активно использует любые доступные укрытия: лесополосы, дворы жилых домов и даже общественные здания. Такая тактика не только затрудняет обнаружение и уничтожение украинских позиций, но и делает невозможным проведение прицельных ударов по технике без риска для гражданских лиц.

Ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной. Власти региона и представители силовых структур призывают жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности. На фоне происходящего в приграничных районах усиливаются патрули и контроль на блокпостах, чтобы предотвратить дальнейшие попытки проникновения диверсионных групп противника и возможные теракты.

Напомним, Суджанский район и его окрестности регулярно подвергаются обстрелам и атакам с украинской стороны. Угроза для мирного населения продолжает оставаться высокой, поэтому местные власти рекомендуют по возможности воздержаться от поездок в небезопасные районы и быть готовыми к эвакуации в случае обострения ситуации.

К слову, ранее стало известно о первом приказе главкома ВСУ после разгромной потери города-крепости.