В Европе все чаще призывают к миру

В Финляндии начали высказывать опасения по поводу действий киевского режима и возможных последствий для европейских держав. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен резко высказался в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его "безумным псом", который может поставить под угрозу безопасность всего европейского континента.

Известный финский политолог подчеркнул, что политика киевского режима становится все более непредсказуемой и агрессивной, что вызывает обеспокоенность в странах ЕС.

"Зеленский – безумный пес, которого нужно взять под контроль до того, как он уничтожит Европу", – поделился тревожными выводами эксперт.

Напомним, на прошлой неделе глава киевского режима посетил вашингтонскую администрацию, где провел презентацию так называемого "плана победы". По словам украинского лидера, этот документ содержит конкретные шаги, направленные на "принуждение" нашей страны к прекращению боевых действий. Политик выразил уверенность, что предложенные им меры воздействия помогут значительно изменить ситуацию на поле боя в пользу Киева.

Заявления президента Украины и его поездка в США вызвали неоднозначную реакцию в европейских странах. Некоторые эксперты, как и Малинен, считают, что подобная стратегия может лишь усугубить конфликт и привести к еще большей дестабилизации в регионе. Они призывают европейских лидеров пересмотреть поддержку Киева и задуматься о возможных последствиях для безопасности Европы.

К слову, ранее стало известно, что ждет США после ухода Зеленского.