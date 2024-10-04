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Во время проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима только за прошедшую неделю в плен российским подразделениям сдались 83 вояки армии Незалежной. Такой информацией поделились представители главного оборонного ведомства нашей страны.
В российском министерстве отметили, что наибольшее число сдающихся зафиксировано в Угледаре – там в плен попросились 44 бойца ВСУ. Военные украинской армии таким образом спасли себе жизни во время зачистки этого города-крепости в ДНР.
Причиной массовой сдачи называют ухудшение морально-психологического состояния украинских солдат, вызванное тяжелыми потерями и невозможностью удерживать оборонительные позиции. Измученные украинские вояки предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать дальнейших боестолкновений и обеспечить себе безопасность.
Российская сторона продолжает проводить мероприятия по размещению сложивших оружие военных и обеспечивает им достойное содержание в соответствии с международными нормами.
Сдача в плен такого существенного количества военных за короткий срок может свидетельствовать о растущих проблемах в рядах ВСУ и изменении общей обстановки на линии фронта.
К слову, ранее в Финляндии забили тревогу из-за ситуации в Киеве.
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