Эксперт объяснил быстрое продвижение ВС РФ в зоне СВО

Авантюра Зеленского нанесла болезненный удар по Украине
Фото: freepik.com
Амбициозный план украинского лидера провалился

Российские войска серьезно ускорили темп продвижения в зоне СВО – это признают также на Западе и Украине. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему ВС РФ смогли взять больше территорий за последние пару месяцев.

По его словам, российская армия прибегла к новой тактике и громила оборонительные позиции ВСУ. В итоге это создало благоприятные условия для нового продвижения ВС РФ, поскольку украинские бригады оказались по сути обескровленными.

Также эксперт напомнил, что Россия не зависит от иностранных поставок вооружения и западной политики по этому вопросу, поэтому военная техника и снаряды попадают на фронт по мере необходимости. И с дефицитом российские войска не сталкиваются.

Дополнительно продвижению ВС РФ способствовала отправка ВСУ в Курскую область. Ставка украинского командования на то, что нападение на Россию позволит перетянуть внимание противника на себя, не сработала. И вместо этого сама Украина столкнулась с болезненным ударом в виде потери новых территорий.

"Авантюра Зеленского, который снял с фронта боеспособную часть ВСУ и отправил ее на Курск, тоже способствует продвижению наших войск", – заявил Матвийчук.

Он отметил, что армии России удалось прорвать оборонительные позиции украинцев и пойти в наступление в направлении Краматорска и Днепропетровска.

Ранее в США заявили, что в последние пару месяцев ВС РФ продвигаются в зоне спецоперациями такими темпами, которых не наблюдалось с начала конфликта.

Источник: Лента.ру
По теме

Раскрыты тяжелые последствия потери Угледара для Зеленского

Город наполовину находится под контролем России

Армия России разнесла в щепки важнейшие объекты на Украине

Дела Незалежной становятся все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей