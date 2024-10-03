Амбициозный план украинского лидера провалился

Российские войска серьезно ускорили темп продвижения в зоне СВО – это признают также на Западе и Украине. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему ВС РФ смогли взять больше территорий за последние пару месяцев.

По его словам, российская армия прибегла к новой тактике и громила оборонительные позиции ВСУ. В итоге это создало благоприятные условия для нового продвижения ВС РФ, поскольку украинские бригады оказались по сути обескровленными.

Также эксперт напомнил, что Россия не зависит от иностранных поставок вооружения и западной политики по этому вопросу, поэтому военная техника и снаряды попадают на фронт по мере необходимости. И с дефицитом российские войска не сталкиваются.

Дополнительно продвижению ВС РФ способствовала отправка ВСУ в Курскую область. Ставка украинского командования на то, что нападение на Россию позволит перетянуть внимание противника на себя, не сработала. И вместо этого сама Украина столкнулась с болезненным ударом в виде потери новых территорий.

"Авантюра Зеленского, который снял с фронта боеспособную часть ВСУ и отправил ее на Курск, тоже способствует продвижению наших войск", – заявил Матвийчук.

Он отметил, что армии России удалось прорвать оборонительные позиции украинцев и пойти в наступление в направлении Краматорска и Днепропетровска.

Ранее в США заявили, что в последние пару месяцев ВС РФ продвигаются в зоне спецоперациями такими темпами, которых не наблюдалось с начала конфликта.