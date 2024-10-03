Россияне смогли получить важное преимущество на поле боя

Российские войска придумали новую тактику, которой ВСУ не могут сопротивляться. Именно этого помогает ВС РФ добиваться локальных побед, как например в Угледаре, который заставил украинцев отступить со своих позиций в минувший вторник, защищаемых ими в течение двух лет, пишет The Washington Post.

По сообщению источников, ВС РФ штурмуют поля сражений небольшими группами при поддержке превосходящего количества артиллерии и беспилотников, что сводит к минимуму обнаружение и затрудняет ответный огонь. Солдаты также улучшили свою боевую связь, помогая координировать атаки.

Украинцы утверждают, что у России достаточно сил для продолжения натиска, а западная помощь пока никак не компенсирует нехватку оборудования для противостояния. Это сочетание факторов дало российским войскам большое преимущество.

"Российские войска захватили территорию в августе и сентябре темпами, невиданными с 2022 года", – говорят аналитики.

Они утверждают, что Украина пережила самые большие потери именно в течение этих двух месяцев, что совпало с вторжением ВСУ в Курскую область. Операция обнажила проблемы кадрами, которая и без того является одной из главных для Киева.