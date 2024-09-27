Российские морпехи обхитрили солдат ВСУ в Курской области

Благодаря новому подходу им удалось вытеснить противника с насиженной позиции

Солдаты из 810-й гвардейской бригады морской смогли вытеснить украинские войска с позиции в Курской области. Как рассказал комбат с позывным Як, в этом российским бойцам помогла смекалка, благодаря которой удалось перехитрить противника.

По его словам, после выдворения ВСУ из лесополосы ВС РФ никак не могли продвинуться дальше. В этом им мешало пулеметное гнездо, которое оборудовали украинские солдаты. Как только российские военные подходили ближе, то сталкивались с очень плотным обстрелом.

Однако, отмечает командир, поставленную задачу все равно нужно выполнять. И тогда пехотинцы решили различными способами провоцировать противника и заставлять его вести острел по ним со всех сторон.

"Они на это повелись. Два дня по нам вели плотный огонь", – говорит солдат.

В итоге такая тактика дала свои плоды. Спустя время интенсивных обстрелов техника НАТО начала сбоить, поскольку не приспособлена для таких боев. После того, как противник оказался изможден, в течение всей ночи российские войска с помощью дрона транслировали им сообщение от пленного сослуживца с просьбой сдаться в плен.

Благодаря такому подходу уже на третий день пехотинцы смогли продавить позиции ВСУ в Курской области и зачистить оставшуюся часть.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Курском накрыла волна отказов выполнять приказы и дезертирства.