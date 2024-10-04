Офис Зеленского обсуждает увольнение Умерова и Буданова

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Спустя год после назначения Рустема Умерова украинское Министерство обороны столкнулось с серьезным хаосом, и наладить нормальную работу ведомства так и не удалось. В особенности страдает производство, где компании жалуются на проблемы с госзакупками, из-за которых невозможно выполнять контракты.
Сейчас офис Зеленского ищет, кто виноват в происходящем в Минобороны. И особенно вопросы возникают вокруг деятельности главы ведомства Рустема Умерова. Сейчас глава Украины рассматривает возможность увольнения чиновника, если будет доказана его вина в сложившемся беспорядке.
Потенциальной заменой министра считают вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Последнего не так давно позвали на заседание ставки, хотя до этого замов туда не приглашали.
Также продолжаются дискуссии о том, чтобы уволить главу ГУР Кирилла Буданова*. Об этом в офисе Зеленского говорят последний месяц, но никак не могут принять окончательного решения. Утверждается, что его хотят отправить в отставку из-за проблем в отношениях с Ермаком, главкомом ВСУ Сырским и в свете некоторых операций ГУР, которыми крайне недоволен украинский президент.
Ранее сообщалось, что Умерову уже приготовили новую должность в случае увольнения.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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