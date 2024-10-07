Украинские верховоды в отчаянии

Оборона украинской армии рассыпается на глазах. На этом фоне руководители киевского режима пришли в состояние глубокой паники. Они отчаянно пытаются увернуться от неминуемой катастрофы и готовы идти на самые безрассудные шаги. Так, на Западе был раскрыт отчаянный план украинских командиров по использованию новобранцев на фронте.



По словам известного зарубежного политолога Доминика Тихачека, командование Украины отправляет призывников на передовую без должной подготовки, что уже спровоцировало рост числа дезертиров и случаев сдачи в плен. Эксперт утверждает, что стремление украинских властей восполнить потери с помощью срочной мобилизации привело к снижению качества подготовки солдат, также растет их нежелание участвовать в боевых действиях.

"Отсюда постоянные попытки "залепить" дыры "элитными" подразделениями. А иначе фронт не удержать", – констатировал аналитик.

Из-за нехватки времени на обучение новобранцев отправляют на передовую практически сразу после призыва, что негативно сказывается на боевом духе и эффективности подразделений. Многие из мобилизованных не хотят рисковать жизнью, не чувствуют себя готовыми к реальным боевым действиям, что приводит к дезертирству и сдаче в плен. Это свидетельствует о снижении уровня подготовки украинской армии, который продолжает деградировать, особенно в этом году.

Такая тактика является следствием серьезного дефицита кадров и стремления украинского командования компенсировать потери за счет притока хотя бы каких-то вояк, которые в итоге оказываются "пушечным мясом".

К слову, ранее в Финляндии забили тревогу из-за ситуации в Киеве.