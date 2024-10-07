Боррель озвучил будущее Украины без западной поддержки

Он уверен, что Киеву нужно оказывать помощь как можно дольше

Глава евродипломатии Жозеп Боррель утверждает, что сейчас очень много людей желает завершить конфликт на Украине как можно скорее. Особенно это касается украинцев. Однако, по его словам, ключевое значение имеют не сроки, а то, как именно будет достигнут мир. Такое заявление он сделал в интервью испанской газете 20 minutos.

"Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится, и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев?" – сказал политик.

Боррель утверждает, что когда придет время начать переговорный процесс с Россией, Запад должен сделать все возможное, чтобы обсуждать перспективный мир на благоприятных условиях для украинского суверенитета и территориальной целостности страны.

Политик указал, что за последние пять лет, которые он занимает на посту Верховного представителя ЕС, ему удалось сделать организацию не только экономическим, но и геополитическим институтом. В частности Боррель напомнил, что под его председательством было принято 14 пакетов санкций против России, а также утверждена программа быстрого развертывания европейских солдат у российских границ. Он уверен, что сейчас Европе удалось серьезно развить собственный потенциал для "вмешательства в кризисные ситуации".

Ранее Боррель потребовал разрешить наносить удары по России дальнобойным оружием.