Боррель потребовал от Москвы вернуть буи на реку Нарва

Политик сделал официальное заявление

Эстонские пограничники сообщили, что российская сторона сняла световые буи на реке Нарве, которые используются для разграничения сухопутных путей. Это произошло, поскольку Россия не согласилась с предложенными местами размещения объектов примерно в половине случаев.

Буи на Нарве устанавливают каждую весну – и ежегодно разметка меняется из-за смены русла реки. До 2022 года их установка проводилась по согласованию с Россией без особых трудностей, однако в последнее время, как заявил глава эстонского пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель, между сторонами появились серьезные противоречия.

В итоге российские пограничники убрали 24 буя из 50. Инцидент возмутил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он выразил солидарность Эстонии и отметил, что власти внимательно наблюдают за происходящим. Его заявление было опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Этот пограничный инцидент является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря", – заявил Боррель.

Он потребовал, чтобы Москва направила в Брюссель свои объяснения о случившемся и немедленно вернула все объекты обратно.