Боррель потребовал от Москвы вернуть буи на реку Нарва

Решение России по Нарве вывело Борреля из себя
Жозеп Боррель. Кадр: YouTube.com
Политик сделал официальное заявление

Эстонские пограничники сообщили, что российская сторона сняла световые буи на реке Нарве, которые используются для разграничения сухопутных путей. Это произошло, поскольку Россия не согласилась с предложенными местами размещения объектов примерно в половине случаев.

Буи на Нарве устанавливают каждую весну – и ежегодно разметка меняется из-за смены русла реки. До 2022 года их установка проводилась по согласованию с Россией без особых трудностей, однако в последнее время, как заявил глава эстонского пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель, между сторонами появились серьезные противоречия.

В итоге российские пограничники убрали 24 буя из 50. Инцидент возмутил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он выразил солидарность Эстонии и отметил, что власти внимательно наблюдают за происходящим. Его заявление было опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС. 

"Этот пограничный инцидент является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря", – заявил Боррель.

Он потребовал, чтобы Москва направила в Брюссель свои объяснения о случившемся и немедленно вернула все объекты обратно.

Источник: The Diplomatic Service of the European Union

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