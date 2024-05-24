Боррель потребовал от Москвы вернуть буи на реку Нарва

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Эстонские пограничники сообщили, что российская сторона сняла световые буи на реке Нарве, которые используются для разграничения сухопутных путей. Это произошло, поскольку Россия не согласилась с предложенными местами размещения объектов примерно в половине случаев.
Буи на Нарве устанавливают каждую весну – и ежегодно разметка меняется из-за смены русла реки. До 2022 года их установка проводилась по согласованию с Россией без особых трудностей, однако в последнее время, как заявил глава эстонского пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель, между сторонами появились серьезные противоречия.
В итоге российские пограничники убрали 24 буя из 50. Инцидент возмутил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Он выразил солидарность Эстонии и отметил, что власти внимательно наблюдают за происходящим. Его заявление было опубликовано на сайте внешнеполитической службы ЕС.
"Этот пограничный инцидент является частью более широкой модели провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в регионе Балтийского моря", – заявил Боррель.
Он потребовал, чтобы Москва направила в Брюссель свои объяснения о случившемся и немедленно вернула все объекты обратно.
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