Отставной полковник СБУ Стариков заявил о разрыве единого фронта

"Она потеряна": в Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте
Картинка: сгенерировано ИИ
Всушникам совсем худо

В Киеве начали бить тревогу из-за критической ситуации на фронте. Отставной полковник СБУ Олег Стариков с большой тревогой объявил о нарушении единства линии обороны украинских войск. В отдельных местах оборона незалежных вояк была пробита, что вынудило командование срочно перебрасывать резервы с одного участка на другой.

Военный аналитик отметил, что такие действия создают значительные трудности для украинской армии, так как большое расстояние между участками прорыва нарушает координацию и оперативность реагирования. В результате киевское командование сталкивается с проблемой неравномерного распределения сил, что делает линию соприкосновения уязвимой.

"Получается, что потеряна связанность между соединениями и оперативными группировками... Она у нас потеряна", – сообщил опечаленный вояка.

На этом плачевном для украинцев фоне давление со стороны российских войск усиливается, что еще больше осложняет ситуацию. Полковник подчеркнул, что нынешняя обстановка требует быстрой и эффективной реакции от командования, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения позиций ВСУ.

Нарушение целостности фронта создает дополнительные риски для украинской армии и ставит их в фактически безвыходное положение. Тем временем, киевские верховоды пытаются хоть как-то залатать дыры на фронте. Ранее на Западе раскрыли отчаянный план украинских командиров.

Источник: YouTube-канал "ПолитЭксперт" ✓ Надежный источник
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