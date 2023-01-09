Сервис записи к нотариусу на mos.ru позволяет избежать очередей

Онлайн-услуги становятся все более востребованными у москвичей

Сервисом записи на прием к нотариусу с помощью портала mos.ru в 2022 году воспользовались почти 27 тысяч раз. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Сервис записи к нотариусу на mos.ru начал функционировать в разгар пандемии коронавируса – в июне 2021 года. Но то, что начиналось как мера профилактики в период эпидемии, оказалось очень удобным и получило развитие. На данный момент через портал можно записаться уже к 200 московским нотариусам.

"Благодаря сервису на mos.ru пользователи могут записаться на прием удаленно, выбрав подходящее место и удобное время посещения. Услуга становится все более востребованной у жителей, поэтому к сервису регулярно подключаются новые нотариусы",

– отметил Евгений Козлов. Чаще всего через mos.ru записываются к нотариусам, чтобы оформить доверенность, права на наследство, заверить копии документов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на mos.ru в раздел "Услуги для жителей". Там во вкладке документы найти строку "Запись на прием к нотариусу" и нажать "Получить услугу". Откроется окно, в котором данные посетителя будут заполнены автоматически, пользователю потребуется только указать тему обращения, выбрать нотариуса и удобные для посещения дату и время. Услуга доступна как физическим лицам, так и предпринимателям.

Ранее мэр Сергей Собянин расширил перечень электронных услуг для москвичей.