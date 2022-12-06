Звонить в государственную ветеринарную службу столицы можно в любое время суток

За восемь месяцев работы контакт-центр для владельцев домашних животных доказал, что эта служба удобна и нужна москвичам. С марта 2022 г. к операторам ветеринарной службы Москвы поступило более 100 тысяч обращений по телефону.

Звонки по номеру +7 495 612-04-25 принимаются круглосуточно. Днем москвичи чаще всего звонят, чтобы записать питомца на прием к терапевту, хирургу и на вакцинацию, получить консультацию по уходу, расспросить о процедуре чипирования. Ночные звонки обычно связаны с вызовом бригад ветеринарной помощи, рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

"Горожане могут обратиться за помощью, в том числе в нестандартных и экстренных ситуациях. Владельцам животных больше не надо звонить в отдельную лечебницу – у них есть единый номер",

– отмечают в ветслужбе.

Сейчас в столице работает 26 государственных ветеринарных клиник. Оператор подскажет, какое учреждение расположено ближе, где есть узкопрофильные специалисты, какие исследования делают в лабораториях. Записаться на прием можно также онлайн через сайт mos.ru или приложение госуслуг Москвы.