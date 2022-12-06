Контакт-центр для владельцев домашних животных принял более 100 тысяч обращений

Контакт-центр для владельцев домашних животных принял более 100 тысяч обращений
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Звонить в государственную ветеринарную службу столицы можно в любое время суток

За восемь месяцев работы контакт-центр для владельцев домашних животных доказал, что эта служба удобна и нужна москвичам. С марта 2022 г. к операторам ветеринарной службы Москвы поступило более 100 тысяч обращений по телефону.

Звонки по номеру +7 495 612-04-25 принимаются круглосуточно. Днем москвичи чаще всего звонят, чтобы записать питомца на прием к терапевту, хирургу и на вакцинацию, получить консультацию по уходу, расспросить о процедуре чипирования. Ночные звонки обычно связаны с вызовом бригад ветеринарной помощи, рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

"Горожане могут обратиться за помощью, в том числе в нестандартных и экстренных ситуациях. Владельцам животных больше не надо звонить в отдельную лечебницу – у них есть единый номер",

– отмечают в ветслужбе.

Сейчас в столице работает 26 государственных ветеринарных клиник. Оператор подскажет, какое учреждение расположено ближе, где есть узкопрофильные специалисты, какие исследования делают в лабораториях. Записаться на прием можно также онлайн через сайт mos.ru или приложение госуслуг Москвы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Молдавия заявила об упавшей на территории страны российской ракете

Якобы снаряд залетел после нового обстрела украинской инфраструктуры

Россия нанесла по Украине новый ракетный удар

Воздушную тревогу объявили во всех регионах страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей