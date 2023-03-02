Собянин объявил о старте продаж электромобиля "Москвич 3е" и кроссовера "Москвич 3"

Собянин объявил о старте продаж электромобиля "Москвич 3е" и кроссовера "Москвич 3"
Фото: пресс-служба мэра
Официальные дилерские центры и пункты сервисного обслуживания открыты в 23 городах

В пятницу, 3 марта, стартует продажа электромобилей "Москвич 3е" и городских кроссоверов "Москвич 3", произведенных на обновленном автозаводе "Москвич". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 2 марта.

Купить новые автомобили можно будет у официальных дилеров. По словам Собянина, уже открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания в 23 городах России.

"Сотрудники дилерской сети проходят обучение. Их задача - обеспечить высокий уровень сервиса. Особое внимание уделяется работе с электромобилями, так как для многих это новый опыт",

– отметил мэр в своем телеграм-канале.

Автозавод "Москвич" был восстановлен по решению столичного правительства в 2022 году, после того, как французский концерн "Рено" закрыл там свое производство. К концу прошлого года с конвейера сошли первые 600 машин, в том числе 200 с электродвигателем. Планируется, что в 2023 г. будет выпущено порядка 50 тыс. автомобилей, среди которых 10 тыс. электромобилей. При этом в дальнейшем объемы выпуска будут увеличены.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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