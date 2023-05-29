"Спортивные выходные" в этом сезоне пройдут на 26 площадках по всей Москве и онлайн — Собянин

Проект стартует 3 июня

3 июня открывается летний сезон проекта "Спортивные выходные", рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Тренировки на свежем воздухе доступны в популярных и необычных местах Москвы – в этом году подготовлено 26 площадок.

Появились и новые пространства для занятий спортом на открытом воздухе: южный ландшафтный парк на территории парка развлечений "Остров мечты", сад Технопарка в инновационном центре "Сколково", крыша Южного речного вокзала, парк 50-летия Октября, территория "Хлебозавода № 9" и причал Лужники – Центральный.

Как в сезон-2022, тренировки будут проводить в Доме культуры "ГЭС-2" и на крыше Северного речного вокзала. Выбор тренировок доступен на сайте и в центрах государственных услуг.

Ну а для любителей тренироваться в четырех стенах по утрам на канале проекта будут транслировать комплексы упражнений для утренней зарядки.