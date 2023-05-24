Собянин: почти 20 тысяч горожан прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва" в этом году

Проверить свое здоровье можно бесплатно и в любой день, включая выходные

C начала работы павильонов "Здоровая Москва" практически 20 тысяч жителей столицы прошли обследование, состоящее более чем из 11 исследований в выявлении проблем сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарного диабета и иных заболеваний, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Для прохождения обследования необходимо заполнить анкету с помощью информационных киосков. Чтобы сэкономить время, достаточно пройти эту процедуру в электронной медицинской карте в разделе "Моя диспансеризация" на mos.ru. После заполнения анкеты у врачей появятся необходимые данные для оценки всех факторов риска развития хронических заболеваний.

Обследование доступно для всех москвичей, достигших совершеннолетнего возраста, прикрепленных к поликлиникам города. С собой потребуется полис ОМС с документом, удостоверяющим личность.

Павильоны открыты каждый день с 8 утра до 20:00 – работают они без перерывов и выходных. Поиск ближайшего павильона доступен на сайте горздрава Москвы.