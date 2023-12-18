Собянин: на mos.ru запустили сервис по выбору места для бракосочетания

Собянин: на mos.ru запустили сервис по выбору места для бракосочетания
Фото: mos.ru
Выбрать самую красивую площадку для торжественной церемонии и подать заявление теперь можно онлайн

В Москве создали самый подробный гид для бракосочетания в Москве "Наша свадьба", где где молодожены смогут найти всю необходимую информацию о площадке, начиная от доступности парковки и заканчивая панорамными видами.

Для торжественной свадебной церемонии в столице доступно более пятидесяти площадок. В распоряжении жителей Москвы -  классические дворцы бракосочетания, музеи, станция метро, усадьбы и рестораны. Новый сервис на портале mos.ru быстро подберет идеальное место для свадьбы по индивидуальному запросу молодожёнов. 

Все подготовительные мероприятия к важному событию весьма удобны. К примеру, выбрать нужную площадку можно в онлайн-формате. Таким же образом можно подать заявление.

Как указал Сергей Собянин, планомерно ведется работа по развитию московских загсов в соответствии с современными требованиями. Обновляются дворцы бракосочетания, молодоженам предоставляется возможность регистрации своих отношений в популярных местах города – небоскребах, усадьбах, музеях, стадионе "Спартак", музее-заповеднике "Царицыно". 

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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