Средняя продолжительность жизни в Москве достигла 79 лет - Собянин

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Продолжительность жизни москвичей выросла в среднем с 74 до 79 лет. Такие данные озвучил мэр Сергей Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о работе правительства.
По мнению Собянина, увеличения продолжительности жизни горожан удалось добиться благодаря системной работе в сфере здравоохранения и другим социальным направлениям.
"Нам удалось ощутимо повысить комфорт медицинской помощи и самое главное – снизить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний",
– подчеркнул мэр, отметив, что сейчас показатели продолжительности жизни в Москве сопоставимы с аналогичными данными ведущих мегаполисов мира.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что цель столичного правительства – сделать Москву лучшим городом Земли.
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