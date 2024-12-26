Средняя продолжительность жизни в Москве достигла 79 лет - Собянин

Средняя продолжительность жизни в Москве достигла 79 лет - Собянин
Фото: Ведяшкин Сергей/ АГН Москва
В столице ведется системная комплексная работа по повышению качества жизни горожан

Продолжительность жизни москвичей выросла в среднем с 74 до 79 лет. Такие данные озвучил мэр Сергей Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы с ежегодным отчетом о работе правительства.

По мнению Собянина, увеличения продолжительности жизни горожан удалось добиться благодаря системной работе в сфере здравоохранения и другим социальным направлениям.

"Нам удалось ощутимо повысить комфорт медицинской помощи и самое главное – снизить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний",

– подчеркнул мэр, отметив, что сейчас показатели продолжительности жизни в Москве сопоставимы с аналогичными данными ведущих мегаполисов мира.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что цель столичного правительства – сделать Москву лучшим городом Земли.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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