Физическая активность может снизить вероятность развития диабета

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Ученые из Колумбии после проведенных исследований установили, что физическая активность хорошо помогает в борьбе с диабетом второго типа. Согласно полученным результатам, если человек занимается спортом 2,5 часа в неделю, то вероятность, что преддиабет перерастет в полноценный хронический недуг значительно ниже.
В исследовании приняло участие 130 человек. Изначально они обратились за помощью в программу по комплексному снижению риска развития сердечно-сосудистых болезней, но вместе с этим у них выявили преддиабет. Им добавили физическую активность: ходьбу, силовые тренировки, трудовую деятельность.
В результате выяснилось, что риск развития преддиабета остался у большинства – 64,6% участников. Однако у 21% человек состояние улучшилось. Оказалось, что они уделяли больше внимания физической активности в течение недели. По подсчетам специалистов, 150 минут занятий показывали, что шанс на нормализацию уровня сахара вырастал в четыре раза. Эксперты подчеркнули, что показатели также росли при нормализации питания.
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