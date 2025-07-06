Физическая активность может снизить вероятность развития диабета

Специалисты поделились своими подсчетами и данными

Ученые из Колумбии после проведенных исследований установили, что физическая активность хорошо помогает в борьбе с диабетом второго типа. Согласно полученным результатам, если человек занимается спортом 2,5 часа в неделю, то вероятность, что преддиабет перерастет в полноценный хронический недуг значительно ниже.

В исследовании приняло участие 130 человек. Изначально они обратились за помощью в программу по комплексному снижению риска развития сердечно-сосудистых болезней, но вместе с этим у них выявили преддиабет. Им добавили физическую активность: ходьбу, силовые тренировки, трудовую деятельность.

В результате выяснилось, что риск развития преддиабета остался у большинства – 64,6% участников. Однако у 21% человек состояние улучшилось. Оказалось, что они уделяли больше внимания физической активности в течение недели. По подсчетам специалистов, 150 минут занятий показывали, что шанс на нормализацию уровня сахара вырастал в четыре раза. Эксперты подчеркнули, что показатели также росли при нормализации питания.