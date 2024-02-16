Ученые назвали самые полезные виды спорта против депрессии

Научные умы Австралии сделали новое открытие

Австралийские ученые выяснили, что бег трусцой, йога и силовой тренинг наиболее эффективны среди всех видов спорта для облегчения симптомов депрессии.

Как пишет портал "Ридлайф.ру", в ходе анализа более 200 исследований, в которых приняли участие более 14 тыс. людей, страдающих от депрессии, ученые сравнивали эффективность физических нагрузок с антидепрессантами и когнитивно-поведенческой терапией, а также обыкновенным лечебным контролем состояния больного и отсутствием лечения.

Оказалось, что наибольшую эффективность в борьбе с депрессией показала ходьба, бег трусцой, танцы, йога и силовой тренинг. Ученые указали, что полученные результаты являются подтверждением необходимости включить спорт в клинические рекомендации по лечению депрессии.