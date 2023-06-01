Действия Вашингтона дорого аукнутся Европе

Вашингтонская администрация продолжает артачиться и не хочет признавать, что Вооруженные силы украинского государства фактически уже потерпели поражение на полях специальной военной операции. Такое упрямство американцев может привести к тому, что Незалежная будет полностью стерта с политической карты мира. С соответствующим заявлением выступил американский полковник Дуглас Макгрегор.



Опытный аналитик из США считает, что дальнейшее затягивание конфликта приведет к тому, что боевые действия завершатся у границ Румынии и Польши. Полковник с иронией отметил, что именно об этом "Европа могла только мечтать". Очевидно, что Вашингтон абсолютно не учитывает интересы европейских стран и действует исключительно из собственной корысти.

"Европейцы хотят увидеть Армию Россию у своей границы и этот замечательный подарок сделал наш президент Джо Байден", – саркастически объявил полковник.

Американец подчеркнул, что ярые русофобы среди американских политиков сделали так, что ситуация на международной арене подошла к критической отметке. При этом действия Белого дома по затягиванию конфликта играют на руку Москве, которая получит время на проведение полной денацификации Незалежной.

