В США впервые заговорили о гибели солдат НАТО из-за удара "Кинжала"

Однако не на официальном уровне

Американцы вполне могли столкнуться с собственными потерями в живой силе из-за ракетного удара, нанесенного российскими войсками по комплексу противовоздушной обороны Patriot в Киеве. Такого мнения придерживается бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам офицера, уничтожение целой батареи предполагает довольно мощный удар, которым, естественно, уничтожает и сам персонал, обслуживающий систему.

"Не сомневаюсь: мы потеряли там своих военнослужащих", – высказался офицер.

В Пентагоне же заявили, что смогли за несколько дней починить поврежденную ЗРК, по которой ударили "Кинжалом". Американская сторона также уверяет, что оказала украинским коллегам в ремонте "определенную помощь".