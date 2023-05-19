В США впервые заговорили о гибели солдат НАТО из-за удара "Кинжала"

В США впервые заговорили о гибели солдат НАТО из-за удара "Кинжала"
Elizabeth Fraser/www.globallookpress.com
Однако не на официальном уровне

Американцы вполне могли столкнуться с собственными потерями в живой силе из-за ракетного удара, нанесенного российскими войсками по комплексу противовоздушной обороны Patriot в Киеве. Такого мнения придерживается бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

По словам офицера, уничтожение целой батареи предполагает довольно мощный удар, которым, естественно, уничтожает и сам персонал, обслуживающий систему.

"Не сомневаюсь: мы потеряли там своих военнослужащих", – высказался офицер.

В Пентагоне же заявили, что смогли за несколько дней починить поврежденную ЗРК, по которой ударили "Кинжалом". Американская сторона также уверяет, что оказала украинским коллегам в ремонте "определенную помощь".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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