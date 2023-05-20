"Был уничтожен": вспыло вероятное фото трупа главы ВСУ Залужного

"Был уничтожен": вспыло вероятное фото трупа главы ВСУ Залужного
Фото: wikimedia.org
Официального заявления о смерти военного до сих пор не было

Последние несколько дней ходят слухи о гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Существуют предположения, что он попал под обстрел ЧВК "Вагнер" в зоне СВО в начале мая, и с тех пор военный не появлялся в медийном пространстве. Утверждают, что главком мог быть ранен или решил поменьше мелькать в СМИ на фоне конкуренции с Владимиром Зеленским. Официального подтверждения ни одна из версий пока не нашла.

Ветеран военной разведки Рустем Клупов утверждает, военный и правда мог погибнуть. Не так давно ему попалось на глаза возможное доказательство кончины главкома ВСУ.

"В интернете мелькало фото мертвого украинского солдата в военной форме, с раздробленным черепом. Очень неприглядный труп, который напоминал Залужного", – сказал ветеран.

По его мнению, вероятность гибели военного достаточно высокая. У Киева было много времени, чтобы отреагировать на слухи и дать опровержение – например, показать Залужного публике. Однако до сих пор этого никто не сделал. 

До этого главком ВСУ был крайне публичным человеком. Он постоянно выступал с речами и мелькал в СМИ. Накануне Залужный якобы переговаривал с Марком Милли, но никаких подтверждений этого опубликовано не было – только формальные портретные фото военных.

"Он был опытным командиром, который имел свою позицию, достигал каких-то успехов в решении поставленных задач. Его выход из игры нам очень на руку. Если он действительно уничтожен, то можно только аплодировать тем, кто это сделал",

– подытожил Клупов.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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