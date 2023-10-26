Американцы несут военные потери

В сложной ситуации оказался и без того теряющий популярность американский лидер Джо Байден. Развязанная им санкционная война спровоцировала в США экономический кризис и обрушила рейтинги Демократической партии. Меж тем, главу государства втягивают в новый серьезный конфликт.

По данным издания The Washington Post, элиты США уговаривают главу Белого дома нанести удар по Ирану. Руководство исламской республики призывают наказать из-за атак по американским объектам в Сирии и Ираке.

В Вашингтоне полагают, что за организациями, совершившими нападение на их военные объекты, стоит именно Тегеран, утоняет "Общественная служба новостей". Более того, в результате атак пострадали более 20 американских солдат.

Джо Байден подвергается давлению политических и военных элит, в том числе, из-за того, что ранее он сам обещал ответить Ирану, если страна ударит по американским объектам. Теперь оппозиция в лице республиканцев требует от президента США ответить за слова.

"На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран",

– цитирует отставного советника Пентагона Дугласа Макгрегора интернет издание "Подмосковье сегодня".

Ранее мы сообщали, что Джо Байден вышел из себя из-за Владимира Путина.