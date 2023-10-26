Элиты США уговаривают Байдена нанести удар по Ирану

Элиты США уговаривают Байдена нанести удар по Ирану
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / CNP / www.globallookpress.com
Американцы несут военные потери

В сложной ситуации оказался и без того теряющий популярность американский лидер Джо Байден. Развязанная им санкционная война спровоцировала в США экономический кризис и обрушила рейтинги Демократической партии. Меж тем, главу государства втягивают в новый серьезный конфликт.

По данным издания The Washington Post, элиты США уговаривают главу Белого дома нанести удар по Ирану. Руководство исламской республики призывают наказать из-за атак по американским объектам в Сирии и Ираке.

В Вашингтоне полагают, что за организациями, совершившими нападение на их военные объекты, стоит именно Тегеран, утоняет "Общественная служба новостей". Более того, в результате атак пострадали более 20 американских солдат.

Джо Байден подвергается давлению политических и военных элит, в том числе, из-за того, что ранее он сам обещал ответить Ирану, если страна ударит по американским объектам. Теперь оппозиция в лице республиканцев требует от президента США ответить за слова.

"На самом деле им не нужно даже подталкивать, у них есть много людей внутри кабинета Байдена, которые заинтересованы в нападении на Иран",

– цитирует отставного советника Пентагона Дугласа Макгрегора интернет издание "Подмосковье сегодня".

Ранее мы сообщали, что Джо Байден вышел из себя из-за Владимира Путина.

Фоторепортаж
США готовили термоядерный армагеддон
Ivy Mike. Фото: wikipedia.org Castle Bravo. Фото: wikipedia.org
Castle Bravo. Фото: wikipedia.org Castle Romeo . Фото: wikipedia.org Castle Romeo . Фото: wikipedia.org
Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
По теме

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей