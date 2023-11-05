В Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом

В Израиле пригрозили Газе ядерным ударом: ХАМАС выступил с ответом
Фото: www.globallookpress.com
В палестинском движении не удивились такой риторике

Фраза министра Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихая Элияху, ранее пригрозившего Газе ядерным ударом, отражают террористические акции и действия против Палестины. С таким заявлением выступил представитель движения ХАМАС Хазем Касем.

Напомним, израильский министр ранее выразил уверенность, что ядерная бомба, сброшенная на сектор Газа, может стать одним из дальнейших сценариев войны на Ближнем Востоке.

В ответ в ХАМАС заявили, что правительство Биньямина Нетаньяху практикуют беспрецедентные террористические акции в отношении Палестины и ее населения. Однако подобная риторика была бы невозможной из уст официальных лиц Израиля без полноценной поддержки Соединенных Штатов.

Позднее появилась информация, что глава правительства Израиля решил отстранить Элияху от участия в заседаниях кабмина. 

Напомним, 7 октября из сектора Газа была нанесена мощнейшая ракетная атака по Израилю, после чего боевики ХАМАС проникли в южные регионы страны, атаковав как военнослужащих ЦАХАЛ, так и гражданских лиц. По некоторым данным, в Израиле числятся погибшими свыше 1400 человек.


Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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