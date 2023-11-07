Осталась пара недель: озвучено будущее конфликта в Секторе Газа

Американцы давят на Израиль

Израильские власти, вероятно, готовятся к долгому противостоянию с ХАМАС, однако заканчивать операцию в Секторе Газа нужно как можно скорее, утверждает бывший премьер-министр страны Эхуд Барак.

Сегодня, 7 ноября, исполнился ровно месяц с начала нового витка противостояния в регионе. На этом фоне общественность разделилась на два лагеря: одни поддерживают Израиль, другие Палестину. Официальный США придерживается первой точки зрения на происходящее, однако по мере продолжения конфликта публичное мнение американцев начнет склоняться в другую сторону из-за постоянных ударов ЦАХАЛ по гражданским объектам, считает Барак.

"Нам придется прийти к соглашению с американскими требованиями в течение следующих двух-трех недель, возможно, меньше", – заявил бывший начальник израильской армии.

По его словам, между Израилем и США стали возникать трения из-за характера наступления. Американцы, конечно, не могут указывать им, как поступать, но не прислушиваться к этому они не могут, передает "Свободная пресса".

Ранее премьер-министр Нетаньяху заявил, что после завершения операции Израиль на неопределенный период времени возьмет на себя обязательства по обеспечению безопасности в Сектре Газа, сообщает "Радио 1".