Политолог рассказал о "грязных планах" США по спасению доллара

Американцы готовы далеко пойти ради сохранения своего финансового господства

На протяжении долгого времени доллар являлся мировой резервной валютой. Раньше было так: процентная ставка повышалась, и где-то начинались войны, что приводило поток инвесторов к "трежерис". Федеральная резервная система (американский Центробанк) печатает доллары, а потом на эти деньги может что-то купить: акции, облигации или кому-то дать кредит. Американское правительство старается продавать свои долговые обязательства частным инвесторам и другим государствам.



Однако в последнее время наметилась прямо противоположная тенденция: все инвесторы бегут от трежерис – долговых обязательств США, поэтому для привлечения инвесторов государство поднимает процентную ставку. Рост процентной ставки по облигациям означает ненадежность актива, поэтому остаются только самые рисковые инвесторы.

По мнению политолога Дмитрия Раевского, мир уже не тот, что прежде. В нем меняются все направления: люди хотят мира, устали от продажных демократов, бегут от американских ценных бумаг. Раньше одними из самых надежных были американские банки, но когда они отказались от российских инвесторов, остальные тоже стали уходить туда, где поменьше правил и больше свободы.

"Экономика США стремительно теряет деньги. Такого не было никогда. США настроили свою финансовую систему против всего мира, и мир начинает бежать от них" ,

– говорит Раевский.

Китай произвел мощную реформу

КНР отменил залоговые аукционы бывших государственных предприятий (это были приватизированные предприятия) и вернул все акции государству. При этом все деньги, заработанные на этих акциях за весь период в несколько десятилетий, китайцы тоже решили вернуть, арестовав тех, кто отказался поддерживать реформу. Больше семи триллионов долларов вернули в бюджет. Поэтому Китаю иностранные инвесторы не особо нужны, у них другие проблемы: безработица высокая потому, что множество молодых людей перестали быть фермерами и закончили университеты. Образование в Китае стало доступно, но лишь половина выпускников могут найти работу по своей специальности. Для Китая важна Африка для экспансии, а также Россия и близлежащие страны. Вьетнам стремительно начал расти за счет китайских специалистов и инвестиций.

Что происходит в Палестине

Палестинцы ждут, когда армия Израиля войдет в сектор Газа. Они будут сопротивляться и уничтожать израильтян – это может длиться годы, потому что сектор Газа – это почти 2,5 млн жителей. ХАМАС хочет устроить резню для израильских солдат в Газе, которые сейчас скопились на границе, и сжечь их технику. Пока "хамасовцы" сидят тихо и выжидают, а через несколько месяцев от вошедших в сектор Газа израильских военных останется половина или треть. Дело в том, что пехота, атакующая укрепленные районы с подземными коммуникациями, быстро погибает. Палестинцы ненавидят израильтян, за годы они скопили множество боеприпасов для уничтожения израильских солдат. Немало боевиков из мусульманских стран хотят сражаться на стороне палестинцев, а израильтян поддерживает США.

"Я думаю, что война в секторе Газа будет идти пару лет, и на этом израильская армия и израильское государство закончатся",

– полагает политолог.

Интересы США

Экономике США осталось жить несколько лет, и такого никогда раньше не было. Сейчас США накачивает оружием Молдавию, назревает тайваньский кризис, неспокойно в Косово. Есть еще Африка. Везде есть тлеющие конфликты, но запускать их США хотят не все разом, а один за другим. Все они делают для одного, уверен Дмитрий Раевский, – укрепить доллар и вернуть деньги в страну. Все остальное американцев не интересует.