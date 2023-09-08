У Кремля появилась информация о попытках взрыва "Турецкого потока" - Лавров

Москва уже предупредила Анкару

Россия располагает информацией о предполагаемых планах по взрывам "Турецкого потока" и "Голубого потока". Соответствующее заявление сделал лидер российской дипломатии Сергей Лавров, указав, что силы Черноморского флота постоянно патрулируют участки с прохождением газопроводов.

Лавров уточнил, что имела место быть попытка атаковать военный флот, патрулировавший акваторию. Наблюдением за участком началось после поступления информации о вероятных планах по подрывам "потоков".

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал на попытки проведения атаковать "Турецкий поток", который находится под охраной российского флота. Над магистралью постоянно кружат боевые дроны, направляющиеся из портов Украины.

Протяженность "Голубого потока", проходящего в Турцию по дну Черного моря, превышает 1200 км.

До этого западные медиа рассказывали, каким образом могли совершить теракты по подрывам "Северного потока" и "Северного потока-2".