Всего планируют перебросить порядка двух тысяч солдат

Париж намеревается отправить собственный контингент на Украину. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, солдат уже начали готовить к отправке в ближайшее время. Предварительно, на Украину поедет порядка двух тысяч бойцов.

Глава СВР утверждает, что военное руководство страны обеспокоено количеством французских граждан, которые погибли во время боевых действий в украинском конфликте. Особенно высокопоставленные военные опасаются, что подобное число потерь может привести к недовольству в регулярной армии и бунтам.

"Нынешнему руководству страны нет дела до гибели обычных французов и озабоченностей генералитета", – отметил Нарышкин.

Он также отметил, что любые иностранные подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции, станут законной целью российской армии.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что в случае нового витка эскалации конфликта Париж может "принять решения, которые гарантируют проигрыш Москве".