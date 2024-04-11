Вскоре украинки могут массово отправиться на фронт

Вооруженные силы украинского государства продолжают терпеть поражение за поражением на полях проведения российской спецоперации по демилитаризации киевского режима. Бойцы Незалежной погибают сотнями тысяч, живая сила страны на исходе. На этом фоне на Украине все чаще звучат заявления о необходимости мобилизовать женщин.



Так, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая прямо объявила, что без мобилизации представительниц прекрасной половины человечества страну ждет полное уничтожение. Очевидно, что готовность военного командования Украины жертвовать бойцами и регулярно бросать их в "мясные штурмы" привела к практически полному уничтожению живой силы.

Таким образом, мужчины практически "закончились" на Украине, теперь киевские власти смотрят в сторону женщин. Безуглая заявила, что без мобилизации дам украинское государство будет стерто с лица земли. При этом парламентарий и словом не обмолвилась о необходимости проведения мирных переговоров, киевский режим в прямом смысле выражения готов воевать "до последнего украинца". А теперь "и украинки".

"Это реалии. Мы к этому либо придем, либо будем уничтожены. Нет двух видов людей в конституции", – сказала она.

Также депутат добавила, что вся украинская молодежь в обязательном порядке должна проходить военную подготовку. Это необходимо для того, чтобы повысить их готовность защищать родную страну.

К слову, ранее немецкий журналист заявил, что глава Украины Владимир Зеленский заговорил о собственной смерти.