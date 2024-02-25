Зеленский пообещал Западу использовать оружие для ударов за пределами России

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Киев не намерен применять вооружение, переданное коллективным Западом, для ударов по территории России, заверил союзников президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства указал, что у Киева нет для этого ни возможностей, ни прав. Все переданное союзниками вооружение будет применяться исключительно вне территорий РФ.

Тем не менее, пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники, члены Североатлантического альянса, передающие вооружение Украине, прекрасно осведомлены о способах применения этой помощи – ВСУ наносят удары по гражданским объектам в РФ.

Еще в январе Владимир Путин указывал, что Россия намерена отодвигать демилитаризованную зону на Украине для обеспечения безопасности от иностранной техники с обширным радиусом действия, используемой ВСУ.

Политолог Василий Колташов подверг сомнениям гарантирующие безопасность соглашения, подписанные Зеленским вместе с коллегами из Канадой и Италией. Как отмечает "Пятый канал", необходимо учитывать, что Зеленский близок к потере легитимности (для команды Зеленского военные действия – возможность сохранить свою власть), а также провал пропаганды – информационных тезисов о способности и готовности НАТО помочь своим союзникам.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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