Страшную находку сделали на Купянском направлении

Ожесточенные бои на полях специальной военной операции по денацификации киевского режима продолжаются. Этот конфликт открыл для многих ужасные черты украинских боевиков. Так, на Купянском фронте была сделана устрашающая находка – там нашли прайс-лист, принадлежавший незалежным головорезам.



В жутком документе указаны цены на органы. Страшную находку в социальных сетях опубликовал телеведущий "Первого канала" Руслан Осташко. Судя по обнародованной информации, украинские боевики не гнушаются приторговывать органами.



Так, почки в прайс-листе оцениваются в сумму от 15 до 25 тысяч долларов. Больше всего заплатят за сердце – 200 тысяч долларов. Печень стоит 30 тысяч. Легкие – 50 тысяч. Ноги – 10 тысяч. За уши заплатят 3 тысячи долларов. Пенис стоит 8 тысяч долларов.



Не исключено, что таким образом боевики зарабатывают на органах раненых украинских солдат. Возможно, жертвами кровавого рынка становятся российские военнопленные, а также местные жители – женщины и дети. Пункт по изъятию органов находится в Изюме Харьковской области. Кроме того, в обнаруженной листовке указано, что для удобства к украинским головорезам могут отправить мобильные пункты "для сбора биоматериала".



К слову, ранее во Франции выступили с неожиданным заявлением об армии Украины.

