Опубликован прайс-лист на органы боевиков ВСУ

Опубликован жуткий прайс-лист на органы боевиков ВСУ: уши - 3 тысячи долларов
Фото: www.unsplash.com
Страшную находку сделали на Купянском направлении

Ожесточенные бои на полях специальной военной операции по денацификации киевского режима продолжаются. Этот конфликт открыл для многих ужасные черты украинских боевиков. Так, на Купянском фронте была сделана устрашающая находка – там нашли прайс-лист, принадлежавший незалежным головорезам.

В жутком документе указаны цены на органы. Страшную находку в социальных сетях опубликовал телеведущий "Первого канала" Руслан Осташко. Судя по обнародованной информации, украинские боевики не гнушаются приторговывать органами.

Так, почки в прайс-листе оцениваются в сумму от 15 до 25 тысяч долларов. Больше всего заплатят за сердце – 200 тысяч долларов. Печень стоит 30 тысяч. Легкие – 50 тысяч. Ноги – 10 тысяч. За уши заплатят 3 тысячи долларов. Пенис стоит 8 тысяч долларов.

Не исключено, что таким образом боевики зарабатывают на органах раненых украинских солдат. Возможно, жертвами кровавого рынка становятся российские военнопленные, а также местные жители – женщины и дети. Пункт по изъятию органов находится в Изюме Харьковской области. Кроме того, в обнаруженной листовке указано, что для удобства к украинским головорезам могут отправить мобильные пункты "для сбора биоматериала".

К слову, ранее во Франции выступили с неожиданным заявлением об армии Украины.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

В Польше взбесились из-за дерзкой выходки украинцев: "Мы тоже так можем"

Конфликт между двумя странами накаляется

Детям откажут в выезде: как меняются правила пересечения границы РФ с 1 марта

Без особой метки на документе ребенка просто не выпустят

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей