Симоньян предложила россиянам "стать немножко ленинградцами" в период СВО

"Стать немножко ленинградцами": Симоньян обратилась к россиянам на фоне СВО
Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Журналистка вспомнила о страшном блокадном прошлом Ленинграда

Российские военные продолжают вести ожесточенную борьбу против неонацистов и бандеровцев в рамках спецоперации по денацификации киевского режима. Известная журналистка Маргарита Симоньян призвала жителей страны не быть равнодушными и принимать посильное участие в поддержке фронта.

Главвред медиагруппы "Россия сегодня"вспомнила страшное блокадное прошлое города-героя Ленинграда и подчеркнула, что даже в нечеловеческих условиях деды и прадеды жителей теперь уже Санкт-Петербурга находили возможность помогать бойцам на передовой, передает телеканал "360".

Симоньян обратилась к россиянам с призывом стать немножко ленинградцами и по возможности помогать фронту. Маргарита напомнила, что блокадный Ленинград еще в самом начале Великой Отечественной войны обеспечил армию сотнями танков и другой бронированной техникой, а также минами и боеприпасами.

Журналистка призвала россиян проявлять больше энтузиазма и человечности в период, когда страна столкнулась с тяжелым испытанием, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Если будет так, российской армии станет проще победить противника.

"Нам всем надо об этом задуматься и стать немножко, как они", – отметила Маргарита, вспоминая великий подвиг блокадного Ленинграда.

К слову, ранее Маргарита Симоньян публично призвала изменить закон о частной собственности.

Источник: Вечер с Владимиром Соловьевым ✓ Надежный источник
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