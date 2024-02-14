Симоньян публично призвала изменить закон о частной собственности

Главред "России сегодня" обозначила свою позицию

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выступила с публичным призывом внести изменения в закон о частной собственности. На мысли о необходимости перемен журналистку натолкнуло трагическое происшествие, случившееся под Москвой.

В День всех влюбленных, 14 февраля, пользователи социальных сетей с ужасом наблюдают за ситуацией, которая развернулась в подмосковном поселке Томилино. Жители местного многоквартирного дома уже несколько дней встревожены судьбой собачки, которая оказалась заперта в квартире.



Очевидцы утверждают, что хозяин пса полнедели назад "ушел в загул", оставив несчастное животное на произвол судьбы. Долгое время бедный спаниель воет у двери. Соседи, у которых сердце разрывается от жалости к собаке, пытались налить ему воду через порог, не зная, как еще помочь умирающему от голода и жажды животному.



В итоге на место происшествия вызвали полицейских. Однако стражи порядка объявили, что никаких оснований для вскрытия квартиры у них нет. Перепуганный вой собаки хорошо слышен на распространенных в социальных сетях видеороликах, но спасать ее нет полномочий.



Симоньян пришла в ужас от такого положение дел. Журналистка напомнила, что жизнь каждого живого существа намного важнее неприкосновенности имущества.

"Дорогие законодатели! ... Что мешает поменять закон-то? Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно", – призвала Маргарита в социальных сетях.

К счастью, в конце концов спасатели вызволили собачку из заточения. Ее накормили и скоро отвезут в ветклинику.





К слову, ранее Маргарита Симоньян рассказала о главном упущении в интервью Путина с Карлсоном.

