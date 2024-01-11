Запомнил на всю жизнь: Симоньян устроила мужу выволочку

Запомнил на всю жизнь: Симоньян устроила мужу выволочку
Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналистка рассказала, как приструнила возлюбленного

Маргарита Симоньян призналась, что в начале отношений очень боялась жить вместе с темпераментным Артуром Кеосаяном. Патриотка была уверена, что они не уживутся, так как мужчина очень эмоционален и часто кричит. Однако приструнить мужа оказалось проще простого  —  Маргарита просто устроила выволочку один раз, и Кеосаян навсегда забыл каково это – разговаривать на повышенных тонах. 

"Он один раз в жизни слышал, как кричу я, и очень боится услышать еще раз",  —  откровенно призналась журналистка. 

С тех пор Симоньян и Кеосаян живут душа в душу. Маргарита рассказала, что теперь не представляет жизни без супруга, а над разногласиями, которых когда-то страшились, теперь вместе смеются. 

Кроме того, журналистка отметила, что никогда не пилит и не ревнует мужа, а разбросанные по дому носки ее абсолютно не волнуют. Сейчас поводы для ссор и вовсе пропали, а страстная любовь превратилась в гармоничные спокойные отношения, поделилась глава RT. 

Маргарита Симоньян и Артур Кеосаян вместе уже десять лет. Однако официально мужем и женой они стали только два года назад. Патриотка списала это на нежелание погружаться в бумажную волокиту. 

Ранее сообщалось, что свекровь устроила Симоньян разнос за слишком откровенное декольте. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
По теме

Народный артист Соломин умер через два дня после выхода из больницы

Знаменитости было 88 лет

Нагиев сделал громкое заявление об эмиграции из России

Артист высказался о приобретении недвижимости за границей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей