Запомнил на всю жизнь: Симоньян устроила мужу выволочку

Журналистка рассказала, как приструнила возлюбленного

Маргарита Симоньян призналась, что в начале отношений очень боялась жить вместе с темпераментным Артуром Кеосаяном. Патриотка была уверена, что они не уживутся, так как мужчина очень эмоционален и часто кричит. Однако приструнить мужа оказалось проще простого — Маргарита просто устроила выволочку один раз, и Кеосаян навсегда забыл каково это – разговаривать на повышенных тонах.

"Он один раз в жизни слышал, как кричу я, и очень боится услышать еще раз", — откровенно призналась журналистка.

С тех пор Симоньян и Кеосаян живут душа в душу. Маргарита рассказала, что теперь не представляет жизни без супруга, а над разногласиями, которых когда-то страшились, теперь вместе смеются.

Кроме того, журналистка отметила, что никогда не пилит и не ревнует мужа, а разбросанные по дому носки ее абсолютно не волнуют. Сейчас поводы для ссор и вовсе пропали, а страстная любовь превратилась в гармоничные спокойные отношения, поделилась глава RT.

Маргарита Симоньян и Артур Кеосаян вместе уже десять лет. Однако официально мужем и женой они стали только два года назад. Патриотка списала это на нежелание погружаться в бумажную волокиту.

Ранее сообщалось, что свекровь устроила Симоньян разнос за слишком откровенное декольте.