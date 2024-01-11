Муцениеце подала в суд на забравшего детей Прилучного

Актриса требует расторгнуть предыдущее соглашение

Вот уже четыре года длятся разбирательства между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Пара громко и скандально развелась в 2020 году. Между экс-супругами было много судебных исков, однако в вопросе алиментов, казалось, они достигли соглашения. По договору Прилучный должен был платить ежемесячное содержание на детей — 100 тысяч рублей.

Однако в декабре 2023 года Агата Муцениеце снова подала в суд на бывшего мужа. Актриса просить расторгнуть предыдущее соглашение. Звезда "Закрытой школы" оценила доходы Прилучного и решила, что хочет получать больше от экс-супруга — третью часть всех заработков и гонораров отца своих детей. Платить Павел должен до 2031 года. А когда старшему ребенку исполнится 18 лет, то сумма снизится 25 процентов.

Иск Агата подала в конце прошлого года и уехала с новым избранником на курорт на все выходные. Прилучный, в свою очередь, забрал Тимофея и Мию в Дубаи на отдых вместе его новой семьей. Несколько ранее дети вернулись с Мальдив, где также отдыхали с папой.

Два года назад Павел Прилучный создал семью с Зепур Брутян. Сейчас у них подрастает общий ребенок Микаэль, которому в апреле исполнится годик.

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