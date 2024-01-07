Неожиданные приготовления Прилучного и Брутян к Новому году: никто не поверит

Неожиданные приготовления Прилучного и Брутян к Новому году: никто не поверит
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com
Помимо наряжания елки и развешивания гирлянд, звездная пара не забывает и об этом

Российские звезды, как и обычные люди, активно готовятся к Новому году. Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян не отстают от всех россиян и тоже занимаются праздничными хлопотами. Однако в их списке дел есть одно необычное.

Похоже, звездная пара предпочитает заниматься почти всем вместе: работой, отдыхом, домашними делами. Вот и Новый год, для многих являющийся семейным праздником, они готовят тоже вместе. Предновогодние заботы супруги явно поделили пополам. Судя по видео со страницы Зепюр Брутян, в их союзе она генерирует идеи, а Павел Прилучный занимается их осуществлением.

На странице актрисы появилось уже немало роликов с украшением дома. Недавно она выложила очередное, где видны и елка, и гирлянды по всему дому, и олени около дома. Однако развешивание игрушек на елке и новогоднего декора по всем комнатам – не единственное, чем старательно занимаются в последние декабрьские недели знаменитые супруги.

Выходные дни Брутян и Прилучный проводят, как ни странно покажется кому-то, в спортивном зале. Видимо, актерская чета поставила себе цель привести в порядок фигуры, чтобы красиво выглядеть в торжественных нарядах.

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный зарыли топор войны, встретившись на утреннике общей дочери Мии.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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